Смерть в Айя-Софии как довод в пользу статуса мечети

В последние дни сетевая православная общественность радостно всполошилась после новости о смерти одного из сотрудников ("муэдзина") новооткрытой мечети Айя-София.

Греческое православное издание Orthodox Times сделало из смерти одного человека настоящую «сенсацию»:

«Новость о том, что муэдзин Осман Аслан внезапно скончался от сердечного приступа в воскресенье, 2 августа 2020 года, в соборе Святой Софии, вызвала сенсацию.

Он скончался через несколько дней после того, как собор Святой Софии был преобразован в мечеть, и там после многих десятилетий была проведена мусульманская молитва. Этот муэдзин был волонтером в Святой Софии и призывал людей с минаретов молиться в Святой Софии».

Рядовая казалось бы новость вызвала настоящую волну злорадства в духе «Господь покарал!» или «Это знак! Православный храм для христиан!».

О том, что в мечети скончался муэдзин Айя-Софии сообщают практически все крупные российские новостные ресурсы.

Между тем, на сайте турецкого Диянета (Управления по делам религии) содержится следующее сообщение:

«Наш учитель Осман Аслан, скончавшийся из-за сердечного приступа в мечети Святой Софии-и-Кебыр, где он служил проводником-волонтером, был отправлен в последний путь.

С первого дня, когда мечеть Айя-София-и-Кебир Шариф вновь открылась муфтием Стамбула, персонал назначается для добровольного сопровождения посетителей и обеспечения соблюдения мер по Covid-19 в мечети. Наш учитель, Осман Аслан, скончался от сердечного приступа в воскресенье, 2 августа, когда он выполнял свои обязанности в мечети Айя-Софии-и-Кебир Шариф, где он вызвался стать проводником».

Примечательно, что на искажение информации в православных ресурсах обратил внимание православный же диссидент Андрей Кураев. Он же привел сообщение с сайта Диянета, на котором говорится, что умерший Осман Аслан был волонтером, который уговаривал посетителей мечети носить маски.

Отметим, что Осман Аслан действительно был муэдзином, об этом ясно сказано и в сообщении Диянета. Но не в Айя-Софии, а в мечети Ухуд в стамбульском районе Кагитхане (Kağıthane Müftülüğü Uhud Camii Müezzin-Kayyım’ı). Состряпавшие новость греческие сайты видимо обратили внимание на слово Müezzin, и то ли намеренно, то ли от невежества сделали его муэдзином Айя-Софии.

А впрочем, если бы он были даже муэдзином Айя-Софии, что это должно значить? Кураев заметил, что «даже если бы он был муллой - претензии на толкование Божьей воли о жизни и смерти вряд ли уместны в кругу тех, кто слышал слова Христа о Силоамской башне.» (имеются в виду слова из христианского Евангелия от Луки: «Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?»).

Все мы смертны и каждый из нас умрет в свой срок, будь ты хоть смотритель музея, имам мечети или христианский священник. Нет такого занятия, которое бы делало тебя бессмертным. А вот каждый ли хотя бы доживет до такого возраста, до которого дожил уважаемый Осман бей? И тем более, каждый ли сможет умереть в святом месте во время благословенной работы? Увы, это дано не всем.

И если такую смерть на своем благословенном посту православные воспринимают как наказание и дурной знак, разве это не очередной довод в пользу того, чтобы строение, построенное императором Юстинианом I, было мечетью, а не храмом? А то еще помрет какой-нибудь дьякон во время службы, как вчера случилось со священником в Бейруте...

Да смилуется Аллах над нашим братом Османом Асланом, простит его грехи и да введет в сады Рая.