Бейрут: 300 000 человек остались без крова, а власти ищут виновных

Ливанские следователи, занимающиеся выяснением причин гигантского взрыва, поразившего Бейрут, теперь сосредоточивают внимание на возможной небрежности при хранении взрывоопасных удобрений в складе на берегу. В то же время правительство распорядилось о домашнем аресте нескольких должностных лиц порта.

Причина взрыва во вторник еще не выяснена, но официальные лица связывают взрыв с примерно 2750 тоннами конфискованной аммиачной селитры, которые хранились на портовом складе в течение шести лет.

Согласно официальным данным, доступным на данный момент, погибшими признаны 137 человек и еще 5000 получили ранения.

Ливанские власти заявили, что ожидают дальнейшего роста числа погибших, поскольку спасатели роют завалы в поисках выживших.

Более 300 000 человек потеряли свои дома, и губернатор Бейрута Марван Аббуд сказал, что убытки от взрыва оцениваются в размере от 10 до 15 миллиардов долларов.

Кабинет министров Ливана объявил двухнедельное чрезвычайное положение в столице и передал контроль безопасности в городе военным.

Между тем в Бейрут прилетел турецкий военный самолет с гуманитарной помощью и поисково-спасательная группа. На борту самолета находился 21 сотрудник Национальной службы спасения, два отделения неотложной помощи, три палатки, медикаменты и медицинское оборудование, 10 сотрудников AFAD (Управления по чрезвычайным ситуациям), оборудование, поисково-спасательная машина, три сотрудника Красного Полумесяца, поисково-спасательная группа, а также медицинская и гуманитарная помощь.

По словам Анкары в ближайшее время в Ливан приедут еще больше турецких врачей и гуманитарной помощи.

Турция — далеко не единственная страна, которая предложила свою помощь Ливану. Сегодня в Ливан прилетел президент Франции Эммануэль Макрон, ставший первым главой иностранного государства, посетившим Ливан после трагедии. Сообщается, что Макрон постарается мобилизовать срочную помощь Ливану, но также ожидается, что он будет настаивать на реформах в бывшей французской колонии всего через два дня после взрыва.