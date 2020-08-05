Кыргызстан обложит налогом майнинг криптовалют

Министерство экономики Кыргызстана разработало проект постановления правительства, утверждающий форму отчетности по налогу на майнинг криптовалют. Как сообщает издание «Фергана» соответствующий документ размещен на сайте правительства.

В пояснительной записке к проекту говорится, что Налоговый кодекс республики недавно был дополнен главой 61, предусматривающей налогообложение майнеров.

Стоит отметить, что пока этой главы нет в экземпляре кодекса на сайте правительства. Но еще в июне СМИ сообщали, что законопроект о внесении в кодекс 61-й главы рассматривается парламентом Кыргызстана.

Согласно проекту постановления, разработанному министерством, майнеры должны будут регистрироваться в налоговых органах. Впоследствии они обязаны будут направлять туда отчетность по форме, утверждаемой тем же постановлением. Туда станут включаться всего пять цифр — объем потребленной электроэнергии, тариф на электроэнергию, начисленная сумма платежа за электричество, ставка налога и сумма налога.

Напомним, что власти Кыргызстана обратили внимание на майнеров летом 2019 года. Сначала Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями ликвидировала крупную майнинг-ферму в Бишкеке и объявила, что «производство и обращение криптовалют отрицательно влияет на внутренние функции государства в части валютно-финансового регулирования, бюджетного регулирования, обеспечения общественного порядка и национальной безопасности». Однако потом тогдашний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что легализация майнинга все же возможна. Вскоре после этого Минэкономики впервые предложило взимать с майнеров налог в размере 15% от их затрат на электроэнергию.