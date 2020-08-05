Майк Помпео и Мулла Барадар обсудили внутриафганский диалог

Госсекретарь США Майк Помпео провел видеовстречу с главным переговорщиком талибов* муллой Барадаром Ахундом, чтобы обсудить состояние мирного процесса в Афганистане, сообщил представитель Талибан*.

Обсуждения касались 400 заключенных талибов, все еще удерживаемых кабульским правительством, несмотря на то, что они числятся в списке из 5000 заключенных, которых талибы требуют освободить, сообщил в твиттере Сухаиль Шахин, спикер движения Талибан в Дохе.

Хотя правительство Ашрафа Гани освободило большинство из 5000 заключенных талибов, предусмотренных февральским соглашением между США и Талибаном, отсроченное освобождение остальных 400 пока что остановило так называемые внутриафганские переговоры, которые должны были начаться к 10 марта.

Президент Афганистана Ашраф Гани на прошлой неделе заявил, что в соответствии с конституцией страны он «не имеет права» освобождать оставшихся заключенных из-за их причастности к тяжким преступлениям.

Талибан хочет, чтобы заключенные были освобождены до того, как начнутся переговоры с правительственными чиновниками и другими афганцами, что рассматривается как надежда страны на прочный мир после десятилетий войны.

Госдеп пока никак не прокомментировал состоявшийся разговор.

«Обе стороны говорили о начале внутриафганских переговоров», и они «подчеркнули, что освобождение оставшихся заключенных имеет важное значение для начала внутриафганских переговоров», - написал Шахин.

Разговор между Помпео и Барадаром случился после того, как афганские силовики прекратили нападение ИГИЛ* на крупную тюрьму на востоке Афганистана, в результате чего бежали сотни заключенных.

Пока не известно, были ли среди беглецов какие-либо заключенные, освобождения которых требует талибы. Сам Талибан отрицает какую-либо свою причастность к нападению.

Напомним, что согласно пунктам февральского соглашения между США и Талибаном, американцы должны вывести свои войска в обмен на гарантии безопасности от Талибана. В соглашении также подробно оговаривается освобождение до 5000 заключенных талибов в обмен на освобождение талибами 1000 правительственных заключенных.

Кабульская администрация во главе с Гани не участвовала в подписании соглашения, но в целом согласилась соблюдать его элементы.

Талибан освободил около 1000 заключенных, а афганское правительство под давлением США освободило около 4600 заключенных талибов.

Гани, однако, утверждает, что остальные 400 причастны к серьезным преступлениям, включая взрыв бомбы в посольстве Германии в 2017 году и другие смертоносные нападения.

Вместо этого ожидается, что Гани освободит 500 заключенных, которых нет в списке, и созовет традиционное собрание старейшин племен со всей страны, известное как лойя джирга, для обсуждения вопроса об освобождении тех, кто остался в списке.

Ожидается, что собрание состоится в конце этого месяца.

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