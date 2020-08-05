"Ливанская Хиросима"

Бейрут, «жемчужина Ближнего Востока», вчера был буквально потрясен до основания колоссальным взрывом.

Мощный взрыв произошел в порту Бейрута около 6 часов вечера. Ему предшествовал еще один, гораздо более слабый. Вторая взрывная волна волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Ее ощутили даже на Кипре, который расположен в 240 километрах от Ливана, и в Каире, столице Египта.

В самом Бейруте оказались повреждены буквально все здания в радиусе 10 километров: у них выбило стекла и оторвало балконы от стен. В пострадавших районах города из-за взрыва перевернулись автомобили, улицы завалены обломками зданий. Весь город выглядит так, словно испытал удар ядерной бомбы.

По данным на момент написания материала, собранным ливанским Красным Крестом, погибли по меньшей мере 100 человек, пострадали около четырех тысяч. Кроме того, по меньшей мере несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Совершенно очевидно, что количество погибших и раненых будет расти.

Среди погибших — лидер ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян, среди пострадавших — жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Больницы Бейрута не справляются с потоком раненых, их отправляют в другие города. В ливанских СМИ и соцсетях призывают сдавать кровь для пострадавших.

Версии о теракте или причастности Израиля к бомбардировке вооруженных складов движения «Хизбалла» пока оказываются неподтвержденными.

По предварительным данным, взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которую используют как удобрение и как компонент взрывчатых веществ. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что партия аммиачной селитры хранилась на одном из складов в порту с 2014 года (ранее сообщалось, что она была конфискована). Премьер-министр страны Хасан Диаб пообещал найти виновных в том, что взрывоопасное вещество в течение шести лет хранилось без соблюдения должных мер безопасности. По ряду заявлений правительства можно предположить, что козлом отпущения станет министр таможни.

Высший совет обороны Ливана также считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна «Росус». Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI.

Ранее «Росусом» владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска, говорили моряки, работавшие на судне, и писала «Новая газета» в июле 2014 года.

В 2013 году судно «Росус» под флагом Молдавии вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год. По их словам, Игорь Гречушкин «фактически бросил судно».

Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с «Росуса» переместили на один из складов в порту Бейрута. По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна регистрировали в ноябре 2014 года — оно находилось недалеко от места, где произошел нынешний взрыв.

Если

В Ливане объявили национальный траур по погибшим в Бейруте. Губернатор города Марван Аббуд сравнил случившееся с атомными взрывами в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны. «За всю свою жизнь я не видел таких разрушений. Это национальная катастрофа», — заявил Аббуд. По словам губернатора предварительная сумма ущерба оценивается в 3-5 миллиарда долларов.

Совет безопасности Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и предложил на две недели ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.

Преувеличить катастрофическое значение взрыва для Бейрута пожалуй невозможно. Ливан все последнее время сталкивался с беспрецедентным экономическим кризисом, самым тяжелым со времени гражданской войны и оккупации Израилем. На этот кризис наложились тяжелейшие последствия коронавирусной инфекции и строгого карантина. Добавим, что пятая часть населения Ливана это беженцы, и страна очень страдает от конфликтов в соседних Сирии и Палестине.

Ливан уже был де-факто голодающей страной. Местное производство пшеницы покрывает лишь 10% от ливанского потребления. Почти все остальное (более 80%) завозится из-за границы, в основном из России и Украины. Причем завозится именно через этот самый единственный терминал в бейрутском порту, который оказался в эпицентре взрыва. Это значит, что правительству сейчас надо будет приложить гораздо больше усилий, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Маловероятно, что Ливан сможет справиться с последствиями катастрофы сам. Вероятнее всего, ему потребуется солидная международная помощь. В первую очередь в этом заинтересован ЕС, ведь от побережья Ливана до берегов Кипра (члена ЕС) не так уж далеко, что доказала взрывная волна. И если ливанское государство окончательно посыпется как карточный домик из-за неспособности самостоятельно справиться с последствия кризиса, ЕС может ожидать новый беженский кризис.

Да поможет Всевышний братьям и сестрам, столкнувшимся с этой бедой.