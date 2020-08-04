В Казахстане начали вакцинацию от коронавируса

Международный центр вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете провел первую в Казахстане вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщает «Хабар 24».

Первым жителем Казахстана, который получил вакцину COVAX-19, стал директор центра Кайсар Табынов. О препарате сообщается, что он был разработан в Австралии и в настоящее время проходит первый этап клинических испытаний.

Австралийские вирусологи начали испытания вакцины против коронавируса SARS CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 в апреле текущего года. Тогда генеральный директор Национального научного агентства Австралии (CSIRO) Ларри Маршалл (Larry Marshall) заявил, что «начало тестирования кандидатов на вакцины в CSIRO является важной вехой в борьбе с COVID-19».

В то же время на днях создатели сразу нескольких вакцин от коронавируса заявили об успешных испытаниях. Так, правительство РФ заявило об успешной разработке четырех прототипов вакцин, которые доказали свою безопасность. Кроме того об успехе сообщили ученые проекта Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca. Также о положительных результатах в создании прививки от коронавирусной инфекции отчитались создатели вакцины из Национального института здравоохранения США и военные Китая.

В самом Казахстане собственную вакцину против COVID-19 разрабатывают Национальный центр биотехнологии и Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. Клинические испытания данного препарата, по заявлению министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, планируется начать в сентябре. Доклинические испытания, по словам чиновника, вакцина успешно проходит с 15 мая.