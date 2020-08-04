Кашмир: комендантский час к годовщине отмены автономии

Индийские власти ввели комендантский час во многих районах Кашмира во вторник, за день до первой годовщины спорного решения Индии отозвать автономию региона.

Шахид Икбал Чодри, про-индийский гражданский администратор, заявил, что в главном городе Сринагар был объявлен полный локдаун из-за информации о возможных протестах, которыми антииндийские группировки планируют отметить «черный день» 5 августа.

Силовики проехали по районам и ходили по домам людей, предупреждая их оставаться дома. Правительственные силы установили стальные баррикады и проложили колючую проволоку через дороги, мосты и перекрестки.

Комендантский час будет введен во вторник и среду, сказал Чодри в правительственном указе.

«Был получен ряд указаний, свидетельствующих о том, что группы, спонсируемые сепаратистами и Пакистаном, планируют отметить 5 августа как «черный день», и не исключены насильственные действия или протесты», - сказал он.

Комендантский час похож на тот, который был введен незадолго до того, как 5 августа прошлого года была отменена автономия Кашмира.

Тогда была полностью отключена связь, отрезаны телефонные и интернет-линии, а десятки тысяч индийских солдат были переброшены в долину Кашмира, который и так является одним из самых военизированных регионов мира.

«Полицейские ездили на джипах, приказывая всем не покидать свои дома, как в тот раз в прошлом году», - сказал агентству AFP житель южной части Кашмирской долины в Кулгаме, попросивший остаться анонимным.

Напомним, что националистическое правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди отменило автономию штата Джамму и Кашмир и разделило его на две федерально управляемые территории после отмены статьи 370, которая предоставляла особый статус гималайскому региону, разделенному между Индией и Пакистаном. Обе страны претендуют на весь Кашмир целиком.

С тех пор в Дели был принят целый ряд новых законов, которые, по словам местных жителей, направлены на изменение демографической ситуации в регионе с мусульманским большинством.