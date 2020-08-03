Хадж 2020: завершилось первое паломничество эпохи пандемии



Небольшие группы паломников провели в субботу один из заключительных обрядов хаджа, который в этом году прошел на фоне глобальной пандемии, затронувшей почти все аспекты паломничества и празднования Ид аль-Адха.

На второй день праздника мужчины и женщины группами по 20 человек направились к огромному многоэтажному комплексу в районе Мина. Там они бросали предварительно продезинфицированные камешки в колонны (джамарат), что символизирует побивание камнями дьявола (шайтана).

Напомним, что количество паломников в этом году было ограничено до 10 000 человек, тогда как в прошлом году в хадже принимали участие 2,5 миллиона паломников.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заявило, что пока что среди паломников не отмечено ни одного случая заболевания Covid-19.

Правительственные меры предосторожности включали в себя тестирование паломников на наличие вируса, отслеживание их передвижения с помощью электронных браслетов и требование их помещения в карантин до и после хаджа.

Паломники отбирались после подачи заявки через онлайн-портал, и всем им должно было быть от 20 до 50 лет.

«Проведение ритуала в тени этой пандемии ... потребовало сокращения числа паломников, но это также обязало различные официальные органы приложить двойные усилия», - заявил 84-летний король Салман в обращении, зачитанном по государственному телевидению исполняющим обязанности министра СМИ Маджидом аль-Касаби в пятницу.

Да примет Аллах их хадж и да позволит Он в следующем году провести хадж в нормальных условиях.