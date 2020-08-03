ОАЭ стали первой арабской страной-производителем ядерной энергии

ОАЭ официально стали первой арабской страной, производящей свлю ядерную энергию, после того как в субботу было объявлено, что энергоблок № 1 атомной электростанции в Бараке около Абу-Даби уже начал свою работу.

Ожидается, что коммерческая эксплуатация реактора начнется в конце этого года, и позволит электрифицировать предприятия и дома по всей стране с помощью экологически чистых источников энергии.

Президент ОАЭ шейх Халифа ибн Зайд поздравил свой народ с важным достижением.

«Мы гордимся этим достижением и уверены в возможностях наших молодых ученых... Это один из вдохновляющих моментов, которые мы переживаем сегодня, и которые будут вспоминать с большой гордостью грядущие поколения», - сказал он.

Ранее шейх Мухаммад бин Рашид, вице-президент и правитель Дубая, объявил об успешной работе станции.

«Сегодня мы объявляем об успехе ОАЭ в эксплуатации первого мирного ядерного реактора в арабском мире на атомной станции Барака в Абу-Даби», - сказал он.

«Командам удалось загрузить пакеты ядерного топлива, провести комплексные испытания и успешно начать эксплуатацию. Я поздравляю моего брата Мухаммада бин Заида с этим достижением.

«Наша цель состоит в том, чтобы эксплуатировать четыре атомные электростанции, которые обеспечат четвертую часть энергетических потребностей страны безопасно, надежно и без выбросов».

«ОАЭ расщепили атом и хотят исследовать галактику. Наше послание миру заключается в том, что арабы способны возобновить свои научные амбиции и конкурировать с остальными великими народами. Нет ничего невозможного».

Он поблагодарил лидеров ОАЭ и южнокорейских партнеров Enec за их участие и поддержку.

После того, как блок подключать к сети, операторы атомной станции будут проводить непрерывные испытания, постепенно повышая уровни мощности. Этот процесс продолжится несколько месяцев, а затем электроэнергия поступит к потребителям.

Расположенная в 280 километрах от столицы региона Аль-Зафра, электростанция будет производить достаточно электроэнергии, чтобы покрыть 25 процентов потребностей страны в энергии. Эмиратовские СМИ также подчеркивают, что благодаря станции было предотвращено выделение 21 миллиона тонн выбросов углекислого газа в год, что равнозначно удалению с дорог 3,2 миллиона автомобилей каждый год.

Станция состоит из четырех блоков, которые будут поставлять в общей сложности 5600 мегаватт энергии.

Примечательно, что эмиратовская ядерная программа пожалуй единственная на Ближнем Востоке, которая не вызывает серьезных опасений у экспертов, в отличие от программ в Иране, Египте и Саудовской Аравии. Впрочем, даже с учетом высоких стандартов ОАЭ ядерная энергетика всегда несет в себе запас риска. Будем надеяться, что научное развитие арабского мира, пионерами которого выступают ОАЭ, сумеет минимизировать этот риск.