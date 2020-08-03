В США отменили смертный приговор Джохару Царнаеву

В минувшую пятницу в США федеральный апелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, заявив, что судья, занимавшийся его делом, не проверял присяжных на предмет возможных предубеждений. Напомним, что Царнаева приговорили к смерти за взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году, в результате чего погибли три человека и более 260 получили ранения.

Коллегия из трех судей 1-го окружного апелляционного суда США распорядилась о проведении нового этапа слушаний, чтобы решить, должны ли казнить 27-летнего Царнаева или нет.

«Но не заблуждайтесь: Джохар проведет оставшиеся дни в тюрьме, при этом остается лишь вопрос, умрет ли он от казни», - написал судья О.Роджери Томпсон в своем постановлении, более чем через шесть месяцев после того, как были заслушаны аргументы.

Адвокат Царнаева сказал, что они благодарны суду за «простое и справедливое решение: если правительство желает убить кого-то, оно должно довести дело до справедливого выбора присяжных, которым предоставлена ​​вся необходимая информация».

«Теперь правительство должно решить, следует ли подвергнуть жертв и Бостон повторному слушанию или разрешить закрыть эту ужасную трагедию, допустив пожизненное заключение без возможности освобождения», - сказал Дэвид Паттон, адвокат Царнаева

Представитель офиса прокурора США в Бостоне сказал, что они изучают вопрос. Прокуроры могут попросить полный апелляционный суд рассмотреть дело или сразу обратиться в Верховный суд США.

Адвокаты Царнаева в самом начале судебного процесса признали, что он и его старший брат Тамерлан Царнаев взорвали две бомбы на финишной черте марафона. Но они утверждали, что Джохар Царнаев менее виновен, чем его брат, который, по их словам, был вдохновителем атаки.