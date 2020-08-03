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В США отменили смертный приговор Джохару Царнаеву

3 августа в 12:00 Якуб Хаджич 0

В минувшую пятницу в США федеральный апелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, заявив, что судья, занимавшийся его делом, не проверял присяжных на предмет возможных предубеждений. Напомним, что Царнаева приговорили к смерти за взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году, в результате чего погибли три человека и более 260 получили ранения.

Коллегия из трех судей 1-го окружного апелляционного суда США распорядилась о проведении нового этапа слушаний, чтобы решить, должны ли казнить 27-летнего Царнаева или нет.

«Но не заблуждайтесь: Джохар проведет оставшиеся дни в тюрьме, при этом остается лишь вопрос, умрет ли он от казни», - написал судья О.Роджери Томпсон в своем постановлении, более чем через шесть месяцев после того, как были заслушаны аргументы.

Адвокат Царнаева сказал, что они благодарны суду за «простое и справедливое решение: если правительство желает убить кого-то, оно должно довести дело до справедливого выбора присяжных, которым предоставлена ​​вся необходимая информация».

«Теперь правительство должно решить, следует ли подвергнуть жертв и Бостон повторному слушанию или разрешить закрыть эту ужасную трагедию, допустив пожизненное заключение без возможности освобождения», - сказал Дэвид Паттон, адвокат Царнаева

Представитель офиса прокурора США в Бостоне сказал, что они изучают вопрос. Прокуроры могут попросить полный апелляционный суд рассмотреть дело или сразу обратиться в Верховный суд США.

Адвокаты Царнаева в самом начале судебного процесса признали, что он и его старший брат Тамерлан Царнаев взорвали две бомбы на финишной черте марафона. Но они утверждали, что Джохар Царнаев менее виновен, чем его брат, который, по их словам, был вдохновителем атаки.

Автор: Якуб Хаджич
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