Багдад: рекордная температура подогревает протест

В среду в Багдаде был самый жаркий день в истории наблюдений за температурой в иракской столице. И тем не менее в этот день продолжились акции протеста против нехватки базовых услуг.

Нехватка электроэнергии, обычное явление с 2003 года, привела к последним уличным протестам, хотя люди изо всех сил стараются сохранять спокойствие.

В среду температура поднялась до 51,7 ° C, превысив рекордно высокую температуру в столице - 51,2 ° C.

Акции протеста начались в воскресенье вечером в Багдаде и нескольких южных городах и наиболее жестокими стали в столице. В понедельник двое мужчин скончались от ударов баллончиками со слезоточивым газом. Как правило силовики стреляют такими баллонами дугами по толпе протестующих.

Премьер-министр Мустафа Аль-Казими пообещал провести расследование убийств. МВД возложило ответственность за происшествия на вооруженные формирования.

«Наши подразделения безопасности следили за ситуацией, и в свете результатов предварительного расследования событий воскресного вечера мы заметили, что опасные преступные группировки на площади Тахрир пытаются создать хаос, избивая демонстрантов в толпе и провоцируя столкновения», - говорится в заявлении силовиков.

Эти смерти угрожают возродить движение протеста против коррупции и некомпетентности правительства, которое вспыхнуло в Багдаде и на юге Ирака в октябре прошлого года.

Между тем страна начала 10-дневный локдаун в четверг по случаю праздника Ид аль-Адха, чтобы остановить распространение коронавируса.