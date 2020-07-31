Египет направил войска в Сирию на помощь режиму - Anadolu

Египет возможно послал 150 солдат, чтобы сражаться вместе с режимом Башара Асада в запланированной операции против повстанческих сил в северо-западной Сирии.

Турецкое информационное агентство Anadolu в четверг процитировало «надежные военные источники», утверждающие, что египетские солдаты были отправлены в провинции Алеппо и Идлиб, в координации с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Иран был одним из ключевых сторонников сирийского режима с тех пор, как в марте 2011 года началось восстание против правления Асада, но вот Египет воздерживался от активного военного участия в сирийском конфликте.

Агентство сообщает, что египетские войска были развернуты в районе Хан аль-Асаль в западной провинции Алеппо и вокруг города Саракиб в южной провинции Идлиб.

Саракиб был захвачен режимом в конце 2019 года и находится на переднем крае между режимом и повстанческими силами.

Сирийское информационное агентство «Шахед» также сообщило со ссылкой на военный источник в сирийской оппозиции, что «египетские наемники прибыли, чтобы сражаться вместе с силами режима и сектантскими ополченцами на севере Сирии».

Агентство заявило, что ожидает прибытия в Сирию новых египетских войск, но добавило, что иностранный контингент действует отдельно от сил сирийского режима и не участвует в операциях по бомбардировке.

Командующий сирийской оппозицией бригадный генерал Фатех Хассун заявил, что прибытие египетских сил в Сирию было связано с конфликтом между Турцией и Египтом в Ливии.

Турция оказала критическую поддержку международно-признанному ливийскому правительству национального согласия (ПНС), в то время как Египет, наряду с Россией и ОАЭ, поддержал мятежного полководца Халифу Хафтара.

И Турция, и Россия отправили сирийских бойцов в Ливию для участия в борьбе противоборствующих сторон.

«Ливийский вопрос является приоритетным вопросом для Египта, и, похоже, Сирия сейчас является местом для обмена сообщениями», - сказал Хассун.

Напомним, что турецкое правительство поддержало сирийских повстанцев в их борьбе против режима Асада.

«Присутствие египетских солдат в Хан-аль-Асале и Саракибе является египетским посланием Турции о том, что турецкое присутствие вблизи египетской границы [с Ливией] будет встречено египетским военным присутствием возле турецкой границы» - добавил Хассун.

Он также заявил, что режим пользуется услугами египетских военных экспертов "долгое время" по просьбе России.

В ноябре 2016 года ливанская газета «Ас-Сафир» сообщала, что Египет направил группу пилотов для войны на стороне сирийского режима, хотя в то время Каир это категорически отрицал.