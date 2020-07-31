ВОЗ выпустила руководящие принципы для мусульманских стран на период празднования Ид аль-Адха

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила набор руководящих принципов для празднования Ид аль-Адха в период пандемии Covid-19.

По словам регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья (EMRO), которое охватывает 21 преимущественно мусульманскую страну, в этом году страны должны серьезно рассмотреть вопрос об «отмене многолюдных религиозных и общественных собраний».

На виртуальной пресс-конференции региональный директор EMRO д-р Ахмед Аль-Манзари сказал, что с приближением Ид аль-Адха риск заражения COVID-19 будет возрастать, когда люди начнут посещать религиозные и общественные мероприятия.

Аль-Мандхари призвал людей, посещающих религиозные и общественные мероприятия, включая власти, следить за соблюдением руководящих принципов, особенно социального дистанцирования.

Другие предложения правительства включают в себя поиск, изоляцию и оказание помощи людям, инфицированным Covid-19.

ВОЗ также рекомендовала странам вводить «строгие меры» в отношении продажи животных, их убоя и распределения мяса, советуя людям не убивать больных животных, поскольку те могут быть потенциальными переносчиками Covid-19.

Д-р Аль-Манзари также высоко оценил решение Саудовской Аравии резко сократить число паломников, принимающих участие в хадже в этом году, заявив, что это решение принято «для безопасности паломников и укрепления здоровья» в королевстве.

Аль-Мандхари добавил, что число случаев коронавируса на Ближнем Востоке и в Северной Африке «начало стабилизироваться и даже сокращаться» за последние две недели, заявив, что это «проблеск надежды для всех нас».

Он также отметил, что между странами региона наблюдаются значительные различия: в некоторых наблюдается рост случаев, а в других - снижение.