Афганистан: 17 человек погибли в результате взрыва автомобильной бомбы

В четверг в результате взрыва автомобильной бомбы в афганском городе погибли по меньшей мере 17 человек.

«Семнадцать тел и 21 раненый были доставлены в нашу больницу», - сказал агентству AFP Седикулла, старший врач больницы в городе Пули Алам в провинции Логар.

По словам официальных лиц, взрыв произошел за несколько часов до того, как в стране должно было начаться трехдневное перемирие, приуроченное к празднику Ид аль-Адха.

«Это была бомба смертника в публичном месте, где наши люди делали покупки для Ид аль-Адха», - заявил AFP Дедар Лаванг, пресс-секретарь губернатора Логара.

Прекращение огня, объявленное талибами*, произошло в то время, когда в раздираемой войной стране усилилось насилие, а мирные переговоры при посредничестве США между Талибан и Кабулом ожидают завершения обмена пленными между двумя сторонами.

Талибан отрицает ответственность за взрыв, согласно заявлению официального спикера Забихуллы Муджахида.

По словам пресс-секретаря провинциальной полиции Шахпура Ахмадзая, взрыв также обрушился на афганских силовиков в Пул-и-Алане, столице восточной провинции Логар.

Он добавил, что неясно, был ли это автомобиль или взрыв террориста-смертников, но что силовики собрались в городе, чтобы подготовиться к мерам безопасности для Ид аль-Адха.

Со времени подписания соглашения между США и талибами в феврале, 3560 афганских силовиков были убиты в результате нападений боевиков, по словам президента Афганистана Ашрафа Гани.

Миссия ООН по оказанию помощи в Афганистане заявила в отчете на этой неделе, что более 1280 афганских гражданских лиц были убиты в первые шесть месяцев года, главным образом в результате боевых действий между силами Кабула и движением «Талибан».

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад находился в Кабуле в среду, чтобы обсудить необходимость прекращения насилия всеми сторонами после перемирия и завершения обмена пленными, говорится в заявлении посольства США в Кабуле.

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