Турки-киприоты определились с датой президентских выборов

Избирательный орган Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) 29 июля объявил дату президентских выборов и публичного голосования, назначенного на 11 октября.

Турки-киприоты придут на избирательные участки, чтобы избрать президента на ближайшие пять лет и проголосовать за конституционную поправку, касающуюся количества судей в Верховном суде.

Кандидаты смогут подавать заявки с 4 сентября, а окончательный список претендентов на пост главы государства будет объявлен через 10 дней. Предвыборные кампании начнутся 15 сентября и продлятся до 10 октября.

Изначально голосование было запланировано на 26 апреля, но было перенесено на 11 октября из-за новой вспышки коронавируса.

Это будет уже 10-й раз, когда турки-киприоты придут к избирательным урнам для голосования с момента основания страны в 1974 году.