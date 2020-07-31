Хвала Всевышнему Аллаху, мы дожили до еще одного великого праздника — Ид аль-Адха (Курбан Байрам). В эти непростые времена такие дни сияют словно жемчуг в ночи, так не упустим же благословенные возможности, которые они в себе несут.

Даже если мы не можем сейчас принимать участие в хадже, помните, что согласно хадисам Посланника Аллаха, алейхи саляту ва салям, поклонение в первые 10 дней Зуль-Хиджа награждается больше, чем участие в джихаде, которое само по себе выше участия в хадже.

Коллектив «Голоса Ислама» поздравляет всех братьев и сестер с Праздником Жертвоприношения. Да примет Аллах от нас и от вас.

Ид аль-Адха мубарак!