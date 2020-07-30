Верховный суд Дагестана продлил арест Абдулмумина Гаджиева

Верховный суд Дагестана продлил до 13 сентября срок содержания под стражей журналисту газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, а также Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову, обвиняемым в финансировании терроризма. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов заявил об отсутствии в деле доказательств, которыми бы подтверждалось, что Гаджиев может скрыться от следствия или воспрепятствовать расследованию. Тем не менее, ходатайство о домашнем аресте было отклонено — как неоднократно отклонялось прежде.

Напомним, что редактора дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма. По версии следствия, он якобы способствовал сбору пожертвований в фонд "Ансар", который использовал их для нужд экстремистов.

Между тем инициативная группа поддержки Гаджиева подала в Минюст Дагестана уже 580 заявок о проведении митинга в его поддержку и на все получила отказы. Суды Дагестана признали эти отказы законными, хотя кассационный суд отменил их решения.