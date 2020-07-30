Азимжана Аскарава похоронят в Узбекистане

Власти Кыргызстана заявили, что согласны на захоронение умершего в заключении правозащитника Азимжана Аскарова на его исторической родине в Узбекистане. Об этом 30 июля сообщило издание 24.Kg.

«В соответствии с обращением семьи Азимжана Аскарова проведены консультации с узбекской стороной, по итогам которых достигнуто понимание удовлетворить просьбу родственников с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Улан Дыйканбаев. Когда будет перевезено тело в Узбекистан пока не сообщается.

Напомним, что Азимжан Аскаров умер в колонии №47 25 июля. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стала двусторонняя тотальная пневмония. Анализ на COVID-19 ни Аскарову, ни другим заключенным не проводился. В ГСИН заявили, что не видят в этом необходимости. Также в ведомстве выразили мнение, что пневмония Аскарова стала следствием «обострившейся простуды» (при этом Минздрав Кыргызстана официально признает пневмонию, нехарактерную для летнего сезона, следствием недиагностированного COVID-19).