2 года с убийства Орхана Джемаля: расследование и память

Вчера спецслужбы и власти Беларуси заявили о нейтрализации в этой стране 33 сотрудников ЧВК Вагнера, обвиненных ими в подготовке терактов, и о поиске еще 200 их коллег, занимающихся тем же.

А мы вспоминаем, что два года назад в этот день в Центрально-Африканской Республике в ходе расследования деятельности той же ЧВК был убит наш брат Орхан Джемаль и двое его коллег - Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Накануне посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что не может комментировать ход расследования, но констатировал, что "убийцы пока не найдены" и "расследование местными правоохранительными органами продолжается".

Меж тем, эти убийцы хоть и не найдены, но известны, если говорить не об исполнителях, а об организаторах: https://dossier.center/car/

И как верно написал вчера журналист Роман Попков, чтобы установить их, Следственному Комитету России, который "ведет" (но не расследует) это дело, нужно сделать следующее:

"- допросить сотрудника ФАН Кирилла Романовского

- допросить Евгения Пригожина

- допросить сотрудника ЧВК «Вагнер» Александра Сотова, координировавшего слежку за журналистами в ЦАР

- допросить "советника президента ЦАР по безопасности" Валерия Захарова