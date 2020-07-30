2 года с убийства Орхана Джемаля: расследование и память

Вчера спецслужбы и власти Беларуси заявили о нейтрализации в этой стране 33 сотрудников ЧВК Вагнера, обвиненных ими в подготовке терактов, и о поиске еще 200 их коллег, занимающихся тем же.
А мы вспоминаем, что два года назад в этот день в Центрально-Африканской Республике в ходе расследования деятельности той же ЧВК был убит наш брат Орхан Джемаль и двое его коллег - Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
Накануне посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что не может комментировать ход расследования, но констатировал, что "убийцы пока не найдены" и "расследование местными правоохранительными органами продолжается".
Меж тем, эти убийцы хоть и не найдены, но известны, если говорить не об исполнителях, а об организаторах: https://dossier.center/car/
И как верно написал вчера журналист Роман Попков, чтобы установить их, Следственному Комитету России, который "ведет" (но не расследует) это дело, нужно сделать следующее:
"- допросить сотрудника ФАН Кирилла Романовского
- допросить Евгения Пригожина
- допросить сотрудника ЧВК «Вагнер» Александра Сотова, координировавшего слежку за журналистами в ЦАР
- допросить "советника президента ЦАР по безопасности" Валерия Захарова
Провести у них обыски, изъять и изучить средства связи, проанализировать всю их доступную переписку и звонки в мессенджерах за весь период с лета 2018 года".
Понятно, что всего этого сделано не будет. При этой власти. И будет сделано той властью, которая просто реально поставит задачу - расследовать это и многие другие политические убийства. Ин ша Аллах, когда-нибудь это произойдет.
А пока мы можем порадоваться тому, что нашего брата помнят не только его единоверцы, но и российское журналистское и гражданское общество, представители которого запустили новый образовательный проект, названный его именем - Академию медиа-безопасности имени Орхана Джемаля.
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