В Египте умер "доктор бедноты" Мухаммад Машали

Египет оплакивает смерть врача, которого называли «доктором бедных», умершего в возрасте 76 лет.

В течение своей карьеры доктор Мухаммад Машали прославился тем, что оказывал медицинскую помощь жителям бедных деревень недалеко от того места, где он жил в Танта.

Он специализировался на эндемических болезнях, биляргии и глистных заболеваниях, которые в основном поражают бедных людей.

Согласно сообщениям, он брал со своих пациентов 10 египетских фунтов за обследование, в отличие от других врачей, которые берут 40 фунтов.

Иногда он отказывался от оплаты и сам покупал пациентам лекарства.

Однажды в интервью на вопрос, почему он берет только 10 фунтов (0,62 доллара), он ответил: «Потому что люди бедные, а я сам вырос бедным. Прежде чем мой отец умер, он сказал мне, что я должен заботиться о бедных».

«Я не хочу машину длиной 10 метров или костюм на миллион или 10000 фунтов. Или что-нибудь вроде этого. Я доволен очень малыми вещами. Достаточно фуля или бутерброда с фалафелем».

Машали также говорил, что его жена богата, а его детям комфортно.

Машали вспоминал, что на работу его вдохновил маленький мальчик, который умолял свою мать сделать ему укол инсулина из-за его диабета, но она сказала нет, потому что, если бы она купила инсулин, то не смогла бы купить еду для его братьев и сестры.

У нее были деньги лишь на хлеб и фалафель.

Мальчик пожег себя, сказав матери, что если это так, то он больше не хочет быть обузой для семьи, и чтобы его братья и сестры могли есть. Машали вызвали, но он не смог спасти мальчика, и он умер на его руках.

«С того дня я поклялся, что посвящу себя служению бедным», - сказал он в интервью Deutsche Welle.

Позже он добавил: «Медицина - это гуманитарная профессия, а не коммерческая».

«Один из докторов, который учил меня в университете, однажды сказал мне: «Если вы собираетесь заниматься медициной, чтобы построить дом или купить шикарную машину, не изучайте медицину. Идите лучше на фондовый рынок или в международную торговлю».

Да смилуется над ним Всевышний Аллах. Амин.