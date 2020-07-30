В Дарфуре боевики убили десятки фермеров

В беспокойном суданском регионе Дарфур боевики убили по меньшей мере 20 человек, в том числе детей, которые впервые за последние годы посетили свои фермы. Об этом сообщил журналистам вождь племени.

«Два месяца назад правительство организовало встречу между землевладельцами и теми, кто занял их поля» во время затянувшейся войны в Дарфуре, сказал Ибрагим Ахмад агентству AFP по телефону в субботу.

«Было достигнуто соглашение, согласно которому землевладельцы вернутся на свои поля, но вооруженные люди пришли в пятницу и открыли огонь, убив 20 человек, в том числе двух женщин и детей».

Убийства произошли в Абудосе, примерно в 90 километрах к югу от Ньялы, столицы провинции Южный Дарфур, сказал вождь племени. Предположительно убийцами были арабы, заселившиеся на земли чернокожих жителей Дарфура, изгнанных со своей земли в ходе конфликта.

По словам вождя, в результате нападения около 20 человек получили ранения.

Число жертв "вполне может увеличиться, потому что некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии", добавил он.

В последние годы насилие в Дарфуре уменьшилось, хотя вооруженные группы продолжают совершать нападения.



«Бедуины хотят выбросить нас с земли, которую обрабатывали наши дедушки и бабушки», - сказал выживший.

Адам Мохаммед, эксперт по Дарфуру, сказал, что владение землей является основной движущей силой конфликта между фермерами африканского происхождения и арабскими бедуинами.

«За годы боев фермеры покинули свои земли, а бедуины заняли их место», - сказал он.

Дарфур был вовлечен в смертельный конфликт с 2003 года, когда этнические меньшинства черных племен восстали против сил прежнего правителя, президента Омара аль-Башира, обвинив его в маргинализации региона.

Аль-Башир, снятый с должности в прошлом году, разыскивается Международным уголовным судом по военным преступлениям и обвинениям в геноциде в отношении Дарфура, которые он отрицает.

По данным Организации Объединенных Наций, в результате боевых действий было убито не менее 300 000 человек и перемещено 2,5 миллиона человек.

В январе этого года коалиция из девяти повстанческих групп, включая фракции из Дарфура, подписала предварительное соглашение с правительством Судана после нескольких недель переговоров. Однако этот инцидент указывает, что примирение в Дарфуре зависит не только от воли правительства в Хартуме, но и от разрешения многих запутанных споров (в том числе земельных) на местах.