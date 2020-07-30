Египет казнил 7 обвиняемых в убийстве полицейского

Египет казнил во вторник семь человек за убийство полицейского в 2013 году в северо-восточном городе Исмаилия.

«Во вторник тюремная служба вынесла смертный приговор, повесив семерых человек, осужденных за убийство капитана Ахмада Абу Думы», - сказал AFP сотрудник египетской полиции.

Их тела были переданы их семьям, добавил он.

Абу Дума патрулировал Исмаилию, недалеко от Суэцкого канала, когда его обстреляли неизвестные боевики на мотоцикле и в машине, которые захватили его оружие.

Апелляционный суд в ноябре 2018 года отклонил апелляцию на вынесенный ранее приговор.

В прошлом месяце власти также казнили ливийского боевика Абдур-Рахима аль-Мисмари, который был осужден за нападение к югу от Каира в октябре 2017 года, в результате которого погибли 16 полицейских, сообщило министерство обороны.

Смертельная атака произошла в Аль-Вахате, примерно в 200 километрах к югу от столицы в Западной пустыне.

Мисмари был схвачен вскоре после этого. Военный суд установил, что он организовал нападение, и приговорил его к смертной казни в 2019 году, в то время как 32 других подсудимых получили пожизненное заключение.

«Он преднамеренно убил 16 сотрудников полиции», - говорится в видео министерства обороны, в котором излагаются выдвинутые против него обвинения.

Мисмари также обвинили в похищении Мохамеда Аляа аль-Хейса, полицейского, который впоследствии был освобожден египетскими силовиками.

В интервью 2017 года с известным ведущим ток-шоу Эмадом Адибом, некоторые из которых были использованы в субботнем заявлении министерства обороны, Мисмари казался непокорным и признался в убийстве тех, кого он считал "неверными".

Все атаки в основном были сосредоточены в неспокойном районе Северного Синая, а другие - в Западной пустыне вдоль пористой границы с Ливией.

В марте Хишам Ашмави, бывший офицер спецназа Египта, был казнен за участие в нескольких громких нападениях после того, как он был экстрадирован из Ливии в 2019 году.