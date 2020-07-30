Ливан возвращается к строгому карантину

Министерство здравоохранения Ливана объявило, что с начала недели в стране снова вводится двухнедельный локдаун на фоне резкого роста числа инфекций COVID-19. Между тем страна одновременно борется с ухудшающимся экономическим кризисом.

Reuters сообщает, что места поклонения, кинотеатры, бары, ночные клубы, спортивные мероприятия и популярные рынки будут закрыты.

Медицинские учреждения, промышленные и сельскохозяйственные фирмы и важнейшие правительственные здания останутся открытыми.

Образовательные учреждения, банки, магазины и частные компании разрешат открывать только по вторникам и средам.

Практически полный локдаун будет осуществляться с четверга по понедельник до 10 августа.

Обновленные процедуры локдауна были объявлены, так как мусульмане ожидают празднования Ид аль-Адха в пятницу, а как известно, это праздник, который обычно собирает вместе большие семьи.

Бейрутский аэропорт, пункты пересечения границы с Сирией и морские порты останутся открытыми, хотя путешественники, прибывающие из стран с высоким уровнем риска, будут находиться в карантине в течение 48 часов в ожидании результатов тестирования на коронавирус.

В Ливане наблюдался всплеск случаев Covid-19, со 132 новыми инфекциями за последние 24 часа. Ливан зарегистрировал 51 смертельный исход от вируса.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан предупредил, что вирус начинает принимать «опасный оборот», обвинив в массовых случаях «отсутствие дисциплины в обществе и игнорирование всех превентивных мер, навязываемых людям», сообщает Arab News.

Ранний локдаун в Ливане и строгие меры по сдерживанию распространения вируса получили высокую оценку за замедление первоначального распространения пандемии. Власти также активно проводили тесты и быстро изолировали зараженные районы.

Экономический и финансовый кризис в Ливане предшествовал распространению вируса, который только ускорил уровень бедности и безработицы. В конце апреля власти начали постепенно ослаблять ограничения, которые оставили десятки тысяч людей без работы.