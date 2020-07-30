Хадж 2020 начался!

Мусульманские паломники в среду начали ежегодный хадж, который в этом году проходит в совершенно необычных условиях.

Паломники вошли в Большую мечеть Мекки отдельными группами, чтобы начать ритуал со своего первого «тавафа», или обхождения вокруг Каабы.

Паломники должны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование во время обрядов.

Все, кому повезло участвовать в хадже в этом году, были проверены на температуру и помещены в карантин, прежде чем в выходные они начали входить в Мекку.

Государственные СМИ королевства показали, как работники здравоохранения проводят санитарную обработку багажа, а некоторые паломники сообщили, что им дали электронные браслеты, чтобы позволить властям контролировать их местонахождение.

Рабочие с вениками и дезинфицирующими средствами были замечены при уборке территории вокруг Каабы.

Власти оцепили Каабу в этом году, заявив, что паломникам не будет позволено трогать ее, чтобы ограничить вероятность заражения.

Они также сообщили о создании нескольких медицинских учреждений, мобильных клиник и машин скорой помощи для обслуживания паломников.

«В этом паломничестве нет опасений, связанных с безопасностью, но (мероприятия) призваны защитить паломников от опасности пандемии», - сказал директор общественной безопасности Саудовской Аравии Халид бин Карар аль-Харби.

Иностранной прессе запрещено освещение хаджа в этом году, хотя обычно это огромное событие в мировых СМИ.

Власти Саудовской Аравии первоначально заявили, что только около 1 000 паломников, проживающих в королевстве, будут допущены к хаджу, но местные СМИ сообщают, что до 10 000 человек смогут принять участие.

Приблизительно 70 процентов паломников - иностранцы, проживающие в королевстве, а остальные - граждане Саудовской Аравии, заявили власти.

Все паломники должны были пройти тестирование на коронавирус до прибытия в Мекку, а также должны будут пройти карантин после паломничества. Тем временем число выявленных случаев в королевстве приближается к 270 000 — это одна из самых крупных вспышек на Ближнем Востоке.

В соответствии с документом министерства хаджа паломникам были предоставлены специальные наборы, которые включают стерилизованную гальку для ритуала побивания камнями, дезинфицирующие средства, маски, молитвенный коврик и ихрам - бесшовную белую одежду, которую носят паломники.

«Я не ожидал, что из миллионов мусульман я буду благословлен одобрением», - сказал паломник из ОАЭ Абдуллах аль-Катири на видео, опубликованном министерством СМИ Саудовской Аравии.

«Это неописуемое чувство ... тем более, что это мое первое паломничество».

Министерство хаджа сообщило, что иностранные жители королевства из 160 стран участвовали в онлайн-отборе, но не указали, сколько человек подало заявку.

Некоторые разочарованные заявители жаловались на то, что правила государственной лотереи не были четко изложены, и что для отказа не было дано никаких оснований.

Но министр хаджа Мухаммад Бентен настаивал на прозрачности процесса, сообщив принадлежащему Саудовской Аравии телеканалу «Аль-Арабия», что «категории здоровья» составляют основу отбора.

Даже в обычный год люди на хадже подвергаются опасности множества болезней.

По мнению аналитиков, правительство свернуло паломничество, поскольку оно может стать основным источником заражения, но этот шаг усугубит экономический спад в королевстве.

Саудовская Аравия уже сталкивается с резким спадом цен на нефть из-за падения мирового спроса, что вызвало меры жесткой экономии, в том числе утроение налога на добавленную стоимость и сокращение надбавок государственным служащим.

Вирус также подорвал зависимые от паломничества предприятия, которые поддерживают сотни тысяч рабочих мест в Мекке, от турагентов до уличных парикмахеров и сувенирных магазинов.

Хадж и умра обычно приносят около 12 миллиардов долларов в год.

Как бы то ни было, порадуемся за тех, кому посчастливилось совершить хадж в этом году. Дай Аллах, чтобы поскорее наступило время, когда мы все сможем исполнить пятый столп Ислама.