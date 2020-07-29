ВМФ России устроил поклонение церковным мощам

Еще одно событие религиозной жизни в России, которое сейчас обсуждается - это кампания развоза останков русского адмирала Федора Ушакова по стране и поклонение им православных.

Мы не будем обсуждать религиозную сторону этой проблемы - отношение к ней Ислама понятно, а оскорблять религиозные чувства православных в наши цели не входит. Поговорим о другом.

То, что у Русской Православной Церкви есть такие ритуалы - это ее дело. Однако проблема заключается в том, что вся эта кампания была приурочена ко дню военно-морского флота России (26 июля) и проводилась под его эгидой.

В Петербурге и Кронштадте останки адмирала Ушакова торжественно встречались военными моряками, которые затем шествовали с ними на катере и по земле. И само по себе это логично - для российской армии Ушаков это легендарный полководец и воздание ему воинских почестей выглядело бы уместно. Если бы не одно но...

Всей церемонии, от и до был придан именно религиозный характер одной-единственной конфессии - РПЦ. Поэтому военные моряки армии светского государства с многоконфессиональным населением шествовали с крестами и хоругвями, затем выстаивали церковную службу в православной церкви и подходили целовать эти останки в качестве церковных мощей.

Объяснение этому дается такое, что РПЦ в 2001 году причислило адмирала к лику святых. И опять же, это ее дело - кого считать своими святыми и кому поклоняться.

Однако разве даже по переделанной Путиным конституции России религии в ней не отделены от государства, а все религиозные конфессии не равны между собой? Так почему же тогда церемониалам армии, в которой служат и мусульмане, и иудеи, и буддисты, и христиане других номинаций, не признающие таких ритуалов, придается характер религиозного обряда одной-единственной конфессии - РПЦ?

Впрочем, с того момента, как в качестве "Главного храма Вооруженных сил России" открыли православную церковь, этот вопрос становится риторическим. Мирские и церковные власти путинской России, чем дальше, тем больше дают понять, что де-факто она является не светским демократическим государством Российская Федерация, как она описана в ее конституции, а Православным Государством России и Крыма со вооруженными силами крестоносцев.