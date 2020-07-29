Саид Исмагилов призвал власти Киева назвать улицу столицы в честь Джохара Дудаева

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов призвал власти украинской столицы поддержать инициативу по смене названия улицы Искровская на улицу имени первого ичкерийского президента Джохара Дудаева. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

"Благодаря поддержке неравнодушной общественности Киева, два года назад было инициировано переименование улицы Искровской в честь Джохара Дудаева. В ряде городов Украины уже есть улицы, названные именем первого президента Ичкерии", – заявил Исмагилов.

Он добавил, что направил в Киевсовет (городской парламент) письмо с просьбой о переименовании. В Киевсовете же подтвердили, что такое предложение поступило.

Источник в мэрии города сообщил, что предложение должно быть рассмотрено во время ближайшей сессии (которая прошла 27 июля), но было ли принято какое-либо решение по письму муфтия источник уточнить не смог.

Напомним, что в прошлом году киевские чиновники решили присвоить одной из улиц города имя Дудаева. Соответствующее решение тогда поддержали в комиссии Киевской городской рады по вопросам градостроительства архитектуры и землепользования, рассказывал тогда муфтий Исмагилов.

Впервые же в Украине в честь Дудаева улицу назвали во Львове в 1996 году. Тогда депутаты местного совета проголосовали за то, чтобы улицы Лермонтова переименовать в честь президента Ичкерии. На сегодняшний день улицы с именем Дудаева есть в Стамбуле, Анкаре, Аммане и Львове. Его именем названы также площадь в Варшаве, сквер в Вильнюсе и авеню в Риге.