Туркменам из-за «пыли» приказали сидеть дома на Курбан-Байрам

В Туркменистане гражданам страны предписано отмечать праздник Курбан-Байрам дома в кругу семьи. Официально - из-за «вредоносной пыли».

Такую рекомендацию опубликовали 27 июля TDH и другие официальные издания.

«В эти дни в связи с повышенным содержанием в воздухе вредных для здоровья пылевых частиц рекомендуем использовать медицинские маски, сохранять безопасную дистанцию в 2 метра, а также, ограничив массовые мероприятия в дни празднования Курбан байрамы, отмечать его дома», — говорится в сообщении.

К тому, что «пыль» стала туркменским эвфемизмом коронавируса, кажется уже все привыкли, тем более что власти Туркменистана предписывают даже соблюдать социальное дистанцирование, совершенно бесполезное в борьбе с пылью.

Как сообщает «Фергана», Туркменистан не желает ассоциироваться с пандемией даже в метеорологических сводках. МИД республики 27 июля опубликовал опровержение сообщения телерадиокомпании «Мир» о том, что причиной ожидаемой в ближайшие дни в Таджикистане жаркой погоды послужил поток теплого воздуха, поступивший из Ирана через территорию Туркменистана.

В МИД отчитали корреспондента Азамата Зияева за «профессионально неграмотный» репортаж и «политическую близорукость». При этом дипломаты сослались на исследования, показывающие, что вирусы могут длительное время находиться в аэрозольных капельках в воздухе.

В общем, «пыль» так «пыль». Видимо не за горами то время, когда Туркменистан будет строить и вакцину создавать от «пыли».