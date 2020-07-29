В Афганистане стороны договорились о перемирии на время праздника Ид аль-Адха

Талибы* объявили о трехдневном прекращении огня в Афганистане во время мусульманского праздника Ид аль-Адха, начинающегося в пятницу.

Этот шаг, объявленный во вторник, может сигнализировать о начале долгожданных мирных переговоров, после того, как президент Ашраф Гани дал понять, что переговоры с талибами могут начаться на следующей неделе.

«Чтобы продемонстрировать приверженность правительства миру, Исламская Республика вскоре завершит освобождение 5000 заключенных талибов», - сказал Гани чиновникам, имея в виду то количество заключенных, которые правительство первоначально обязалось освободить по соглашению между США и талибами в феврале.

«Этим действием мы с нетерпением ожидаем начала прямых переговоров с талибами через неделю», - добавил Гани.

Представитель президента Сидык Сидыкки заявил агентству AFP, что Кабул будет соблюдать соглашение о прекращении огня, но предупредил о временном характере этого соглашения.

«Народ Афганистана требует прочного прекращения огня и начала прямых переговоров между талибами и правительством Афганистана», - сказал Сидыкки.

Готовность Кабула начать переговоры появилась после того, как на прошлой неделе талибы заявили, что они также готовы вести переговоры после Ида.

В своем заявлении официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид приказал бойцам «воздерживаться от проведения любой операции против врага в течение трех дней и ночей Ид аль-Адха, чтобы ... наши соотечественники могли провести Ид с уверенностью и радостью».

Но любая атака со стороны противника получит силовой отпор, добавил он.

Перемирие является лишь третьей официальной передышкой в конфликте в Афганистане с момента начала войны в 2001 году. В июне 2018 года и в мае этого года были отмечены другие перемирия, приуроченные к концу священного месяца Рамадан.

Прекращение огня вызвало повсеместное облегчение по всему Афганистану, но было недолгим: бойцы обеих стороны сразу же возвращались на поля сражений, чтобы возобновить почти ежедневные атаки.

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