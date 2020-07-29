Турция и Азербайджан проводят совместные военные учения на фоне конфликта с Арменией

Вооруженные силы Турции и Азербайджана намерены провести масштабные совместные военные учения в Азербайджане сообщает турецкое министерство обороны.

«Согласно плану, учения с участием сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани», - говорится в сообщении.

«Учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа - в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе».

«В совместных учениях будут добавлены военнослужащие, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны».

Объявление прозвучало спустя несколько дней после нападения армян на азербайджанские войска в северо-западном Товузском пограничном районе. По меньшей мере 11 азербайджанских военнослужаших - включая генерал-майора и полковника - были убиты.

В связи с этим многие наблюдатели отмечают, что совместные учения Турции и Азербайджана являются явным напоминанием и предостережением Армении. При этом в самой Армении 23 июля стартовали совместные с Россией учения ПВО. Армянская сторона ничуть не скрывала, что учения приурочены к конфликту с Азербайджаном.