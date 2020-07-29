Бывший премьер-министр Малайзии признан виновным в коррупции

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак вчера был признан виновным в коррупции по первому из нескольких дел, связанных с предполагаемой кражей миллиардов долларов из государственного фонда 1MDB. Тем самым он стал первым лидером Малайзии, который был осужден за кражу.

Вчерашний вердикт касается роли Наджиба в перенаправлении приблизительно 42 миллиона ринггитов (9,88 миллиона долларов) из SRC International, отделения 1MDB, на его личные банковские счета.

«Я считаю, что обвинение успешно доказало свое дело вне всякого разумного сомнения. Поэтому я считаю обвиняемого виновным и осуждаю обвиняемого по всем семи обвинениям», - сказал судья Мохамад Назлан Газали, ссылаясь на обвинения в превышении полномочий, отмывании денег и преступном злоупотреблении доверием.

Наджибу грозят десятки лет в тюрьме, а также огромные штрафы после его осуждения. Хотя за обвинения в его адрес еще и предусмотрено телесное наказание (побивание палками), бывший премьер-министр, которому 67 лет, скорее всего, будет избавлен от порки, учитывая его возраст.

Зачитывая приговор, судья Назлан сказал, что Наджиб, который также занимал пост министра финансов, "действовал за пределами допустимого поведения" при утверждении займов, которые впоследствии стали источником средств, переведенных на его счет.

Он сказал, что Наджиб "выиграл" от одобрения займов, и что защита не смогла вызвать разумных сомнений в злоупотреблении властью - первом из семи обвинений.

Приговор был вынесен всего через шесть дней после того, как верховный суд обязал Наджиба выплатить правительству 1,69 миллиарда ринггитов (400 миллионов долларов США) в виде неуплаченных налогов и штрафов за период с 2011 по 2017 год.

Накануне вердикта во вторник сотни сторонников Наджиба собрались перед судом, чтобы выразить свою поддержку политику, который когда-то считался самым влиятельным человеком в стране.

По мере того, как в толпе звучали новости об осуждениях, они осуждали приговор судьи как «политическую месть».

Несколько его сторонников, ожидающих снаружи, кричали: «Да здравствует мой лидер!», а некоторые из них открыто плакали, услышав результат.

Новость о приговоре быстро распространилась в социальных сетях, где многие приветствовали решение судьи.

Сам Наджиб заявил, что не признает решение суда и намерен его обжаловать. На данный момент он находится на свободе под залог.