Йемен: южные сепаратисты отказываются от самоуправления

Сепаратисты южного Йемена пообещали отказаться от своих устремлений к самоуправлению и реализовать соглашение о разделе власти с правительством Абдур-Рабба Мансура Хади при посредничестве Саудовской Аравии .

Заявление Южного переходного совета (ЮПС) в среду ознаменовало собой важный шаг на пути к преодолению опасного раскола между номинальными союзниками в хаотической войне за власть над Йеменом, и произошло спустя несколько часов после того, как Саудовская Аравия представила план по «ускорению» зашедшей в тупик реализации мирного соглашения.

Саудовский план призывает к формированию нового правительства в течение 30 дней и назначению нового губернатора и директора по безопасности Адена, временной резиденции правительства Хади.

«Мы достигли наших целей», - заявил в своем твиттере пресс-секретарь ЮПС Низар Хайтам.

«Южный переходный совет объявляет об отказе от декларации о самоуправлении, чтобы позволить арабскому альянсу выполнить Эр-Риядское соглашение», - сказал он.

Это заявление последовало за интенсивным давлением со стороны Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, отметил Хайтам, который отметил также «продолжение и углубление» «стратегического партнерства ЮПС с арабской коалицией».

Прошлогоднее соглашение о разделе власти, подписанное в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, подготовило почву для прекращения давней конкуренции между правительством Хади, поддерживаемым Саудовской Аравией, и южными сепаратистами, поддерживаемыми ОАЭ. Обе стороны являются формально союзниками по анти-хуситской коалиции.

В Эр-Риядском соглашении предлагалось создать новый кабинет, составленный из равного числа представителей севера и юга, и централизовать все вооруженные группировки, находящиеся под контролем правительства.

Но сделка потерпела крах в апреле, когда сепаратисты объявили о самоуправлении и захватили контроль над портовым городом Аден, что вызвало ожесточенные бои на юге Йемена и на архипелаге Сокотра.

Противостояние между Саудовской Аравией и союзниками ОАЭ в Йемене угрожает разрушить коалицию и усложнить более широкие мирные усилия по прекращению пятилетнего конфликта, в результате которого погибло уже более 112 000 человек, что стало самой серьезной гуманитарной катастрофой в мире.