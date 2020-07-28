ЕСПЧ осудил Польшу за отказы чеченским беженцам

Европейский суд по правам человека осудил политику польских пограничников, которые систематически отказывают во въезде беженцам из Чечни при попытке пересечь границу со стороны Беларуси, сообщают Кавказ.Реалии.

Согласно ЕСПЧ польские пограничники нарушили несколько статей Европейской конвенции о правах человека, неоднократно возвращая просителей убежища в Беларусь в 2017 году.

Суд заявил, что в общей сложности 13 российских граждан чеченского происхождения, включая детей, подали три отдельные жалобы на Польшу. По словам заявителей, им несколько раз отказывали во въезде в Польшу, несмотря на риск, который ждал их при возвращении в Россию.

Суд постановил, что каждый заявитель имеет право на компенсацию в размере 34 000 евро.

Напомним, что по неофициальным данным, в 2017 году в белорусском Бресте находились тысячи чеченцев, которые искали убежище в Польше. Каждый день на утреннем поезде в польский Тирасполь выезжали около ста выходцев из Чечни, но заявление на получение статуса принимали лишь у одной-двух семей. Остальных возвращали обратно в Беларусь.