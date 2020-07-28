В Кыргызстане 30 июля объявлено днем траура по погибшим от COVID-19

В Кыргызстане 30 июля объявлен Днем национального траура по погибшим от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью государственной радиостанции «Биринчи радио» («Первое радио») сообщил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

«Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших соотечественников. В сердце каждого кыргызстанца трудности, тяжелые потери. Желаю своим соотечественникам терпения и мужества. Пусть земля будет пухом для всех умерших», — сказал Жээнбеков.

Ранее президент записал видеообращение к гражданам страны, в котором заявил, что Кыргызстан с честью и достоинством преодолевает трудности, связанные с пандемией, и призвал соотечественников проявить гражданскую ответственность, чтобы победить болезнь. Однако, после того как количество дизлайков под роликом в 14 раз превысило количество лайков, оно было удалено с платформы YouTube.

Между тем министерство здравоохранения страны фиксирует спад заболеваемости. За последние сутки число фактически болеющих коронавирусом и внебольничной пневмонией (то есть заразившихся за вычетом выздоровевших и умерших) уменьшилось на 3,21 процента, составив 10 790 человек. Общее число заразившихся на сегодняшний день составляет 33 296 человек, в том числе 1301 человек скончались.