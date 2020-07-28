Турцию обвиняют в депортацию уйгуров в Китай через третьи страны

Турцию обвиняют в депортации уйгурских мусульман обратно в Китай через третьи страны, которые соседствуют с провинцией Синьцзян на западе Китая, где, как минимум сотни тысяч людей содержатся в «лагерях перевоспитания».

Уйгурские мусульмане, которые разговаривали с британской газетой Sunday Telegraph, заявили, что опасаются, что их родственников отправили в Таджикистан, прежде чем они были экстрадированы в Китай.

Родственники 59-летней матери двоих детей Алмузи Куванхан, бежавшей в Турцию, боятся, что ее вернут в Китай.

Ее семья рассказала Sunday Telegraph, что Куванхан содержалась в депортационном центре Измира до того, как ее доставили в Таджикистан, страну, с которой она никак не связана.

Анкара отрицает, что она депортировала уйгурских мусульман в Китай, но активисты опасаются, что Турция отправила их обратно через третьи страны, такие как Таджикистан, где Пекину легче обеспечить их экстрадицию.

Опасения по поводу судьбы Куванхан возникают из-за того, что уйгурская община Стамбула продолжает жить на грани после того, как Турция пригрозила депортировать уйгурских беженцев обратно в Китай, сообщает издание Middle East Eye.

Документы, полученные MEE, показывают, что Турция отклонила несколько заявок уйгуров, надеявшихся получить вид на жительство в стране.

Некоторые беженцы подали заявления на долгосрочное проживание в 2017 году, и им сообщили о результатах лишь месяц назад. В документах об отказе говорится, что беженцы могут подать повторную заявку, но только из страны их происхождения.

Возвращение в Китай может означать вероятное тюремное заключение для уйгуров, которые давно уже стали жертвами различных злоупотреблений со стороны китайских властей.

Исторически Турция была безопасным убежищем для уйгуров, которые бежали от религиозных преследований с 1960-х годов. Тысячи уйгурских беженцев жили в городах Турции по всей стране.

Напомним, что хотя Анкара даже критиковала Пекин за обращение с уйгурами, Турция не попала в число 22 стран, которые призывали провести расследование злоупотреблений внутри Китая в Совете ООН по правам человека в начале этого месяца.

В 2019 году министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «глубоко обеспокоен» преследованием уйгурских мусульман в Синьцзяне.

Чавушоглу, однако, не стал комментировать лагеря перевоспитания, в которых заключено около миллиона уйгуров и других мусульман.

Критики утверждают, что поддержка Турцией уйгурского меньшинства ослабла после того, как Анкара стала стремиться к лучшим торговым отношениям с Пекином.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не затронул уйгурский вопрос в публичных выступлениях во время визита в Пекин в прошлом месяце.

Представитель президента Турции заявил, что Эрдоган и китайский коллега Си Цзиньпин обсуждали уйгуров в частных беседах.