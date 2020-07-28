В Кыргызстане скончался в тюрьме правозащитник Азимжан Аскаров

Азимжан Аскаров, известный правозащитник из числа этнических узбеков, умер в тюрьме в Кыргызстане в возрасте 69 лет. Об этом сообщает портал Eurasianet.

Известие о его смерти 25 июля подтвердили его давний друг, сторонник и коллега-активист Толекан Исмаилова и его адвокат Валерьян Вахитов.

Аскаров страдал от плохого здоровья на протяжении большей части своего 10-летнего срока, но его состояние значительно ухудшилось за последние две недели. Вахитов, который навестил Аскарова в тюрьме всего за несколько дней до его смерти, сказал, что его клиент потерял аппетит, что его кожа «выглядела желтоватой» и что он не мог двигаться без посторонней помощи.

24 июля сотрудники тюрьмы отклонили эти опасения и сообщения о плохом состоянии здоровья Аскарова как «неточную информацию».

Хотя вероятность скорой смерти Аскарова была широко ожидаемой, само событие ошеломило его давних коллег и правозащитное сообщество.

«Я расстроен. Когда мы виделись в последний раз, его занесли ко мне на руках. Я сказал ему «Держитесь, мы вас любим!» и он заплакал, он так плакал — видимо чувствовал», — сказал адвокат Валерьян Вахитов, который стал одним из последних, кто видел Аскарова живым», - сказал Вахитов новостному сайту Kloop.

По словам Вахитова, он потребовал, чтобы власти полностью расследовали причины смерти.

Напомним, что Аскаров был арестован 15 июня 2010 года, сразу после смертоносного вихря этнических волнений на юге Кыргызстана, в результате которого погибли сотни людей, в основном этнических узбеков.

В последующие дни, недели и месяцы после этого кровопролития службы безопасности в основном преследовали этнических узбеков. Аскаров был одним из первых арестованных.

Ему было предъявлено обвинение в причастности к убийству полицейского 13 июня 2010 года в южном городе Базар-Коргон. Сразу после ареста Аскарова избили, подвергли жестокому обращению и отказали в доступе к адвокату.

В 2016 году Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека установило, что в своем обращении с Аскаровым Кыргызстан нарушил несколько статей Международного пакта о гражданских и политических правах.

Первоначальный уголовный процесс Аскарова, а также последующие апелляции были осуждены экспертами по праву как судебная ошибка. Многие предполагаемые свидетели были запуганы, давая показания, а людям, которые выступили бы в его защиту, была отказана в такой возможности. Что хуже всего, слушания обычно посещались родственниками предполагаемой жертвы убийства, которые открыто угрожали Аскарову и его юридической группе смертью. Эта картина повторялась в течение многих лет.

Но, как отметил в своей книге 2013 года «Беспокойная долина» журналист Филипп Шишкин: «из многих интересных аспектов данного дела выделяется одна деталь: приговор в значительной степени был вынесен, опираясь на показания полдюжины сотрудников милиции, у которых были причины неприязненно относиться к Аскарову еще до его предполагаемого участия в убийстве их коллеги».

Большая часть его 15-летнего активизма была сосредоточена на освещении и документировании утверждений о злоупотреблениях со стороны полиции в его родном Базар-Коргоне, в том числе со стороны некоторых офицеров, которые затем занимались его делом.

В одном из описанных Шишкиным эпизодов рассказывается о Зулхумор Токтоназаровой. В 2003 году эту девушку, которой тогда было 23 года, задержала милиция за то, что она якобы украла сушившееся на веревке белье, чтобы с его продажи выручить деньги на спиртное. Токтоназарова настаивала, что невиновна.

Позднее Токтоназарова рассказала Шишкину, что на протяжении нескольких месяцев ее «неоднократно насиловали тюремные надзиратели и заключенные-мужчины, которым ее время от времени продавали на ночь». В результате одного из этих изнасилований она забеременела. Ей давали лекарства, чтобы вызвать выкидыш, но ребенок выжил. Он родился недоношенным на седьмом месяце беременности, но его быстро забрали у Токтоназаровой, и вскоре он умер.

Когда Аскаров узнал об этой истории, он сделал все что мог, чтобы разоблачить этот пример насилия и добиться какой-то небольшой меры справедливости для Токтоназаровой. Благодаря его усилиям о деле Токтоназаровой узнали по всей стране. Ее оправдали по обвинению в краже, а должностных лиц, причастных к жестокому обращению с ней, уволили. Однако никого не арестовали.

Но, как это часто случается на юге Кыргызстана, власти отомстили за «обиду». Через два года Токтоназарову снова арестовали и обвинили в краже. Аскаров гневно осудил милицию, даже заявив, что сотрудники пытали Токтоназарову, втыкая ей иглы под ногти.

Из-за этой и прочих вызывающих ужас историй под прицел попал уже сам Аскаров.