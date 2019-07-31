Киргизский суд оставил в силе приговор о пожизненном заключении узбекского правозащитника

Суд в Кыргызстане оставил в силе приговор видному узбекскому правозащитнику, который был приговорен к пожизненному заключению после межэтнических столкновений в южной части страны в 2010 году.

Чуйский областной суд на севере Кыргызстана во вторник согласился с прокуратурой, которая выступала против освобождения Азимжана Аскарова с момента его осуждения за убийство.

Как сообщает издание «Азаттык» судебное заседание 30 июля началось раньше положенного времени. Судья запретил вести фото и видеосъемку процесса, а заседание прошло без участия самого Азимжана Аскарова. За судом наблюдали представители посольств Британии, Германии, Швейцарии, международной правозащитной организации Human Rights Watch и Комитета ООН по правам человека.

Адвокат Валерьян Вахитов, подавший ходатайство об изменении приговора в отношении Азимжана Аскарова, надеялся, что суд исправит допущенные ранее ошибки. По словам юриста, ранее при рассмотрении дела его клиента не были учтены многие обстоятельства и не проведены необходимые экспертизы.

«У нас же есть принцип гуманизации. С учетом приведенных аргументов и в рамках декриминализации законодательства прошу суд пересмотреть это дело. Примите во внимание положение обвиняемого. Аскарову почти 70 лет. У нас престарелые лица не должны сидеть в тюрьме, тем более, пожизненно. Даже если изучить причины и мотивы преступления, у Аскарова их не было. С учетом вышеизложенного прошу суд освободить Азимжана Аскарова», - обратился к судье Вахитов.

Такую же просьбу озвучила законная представительница Аскарова, правозащитница Толекан Исмаилова. Вместе с этим она отметила, что кейс Аскарова негативно отражается на имидже Кыргызстана на международной арене.

Но гособвинение не согласилось с доводами защиты. Прокурор Наргиза Кенжетаева заявила, что дело осужденного на пожизненный срок не подлежит пересмотру. Суд признал доводы гособвинения убедительными и после короткого совещания принял решение оставить приговор без изменений.

Решение областного суда вызвало недовольство сторонников Азимжана Аскарова. Правозащитница Толекан Исмаилова заявила, что обжалует решение в высшей инстанции.

«Нынешняя политика с одной стороны натолкнула на хорошие мысли и дала надежду. Но на практике она уничтожает все надежды. Мы постоянно обследуем и лечим 68-летнего человека. Если с ним что-то произойдет в тюрьме, это будет очень плохо для Кыргызстана. Поэтому мы с большим сожалением восприняли сегодняшнее решение суда и, согласно закону, будем готовить надзорную жалобу в Верховный суд», - отметила Исмаилова.

Аскаров, один из известных политзаключенных в Центральной Азии, был арестован в результате этнического насилия между местными кыргызами и узбеками в июне 2010 года на юге Кыргызстана, когда более 450 человек погибли и тысячи других стали беженцами.

Аскаров был признан виновным в разжигании межэтнических столкновений и в причастности к убийству сотрудника милиции, которого растерзала толпа во время насилия.

Сторонники Аскарова говорят, что правительство просто использовало столкновения 2010 года, чтобы заставить его отказаться от выступлений против преследования узбеков.

Поправки к Уголовному кодексу Кыргызстана в 2017 году, вступившие в силу в этом году, позволили адвокатам Аскарова подать заявку на пересмотр его приговора. Поправки изменили срок наказания за некоторые правонарушения.

В прошлом месяце восемь международных правозащитных групп направили письмо Федерике Могерини, верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, во время ее визита в Бишкек, с просьбой довести дело Аскарова, столкнувшегося с проблемами со здоровьем, до властей Кыргызстана.

Правозащитные организации утверждают, что Аскаров не получил справедливого судебного разбирательства и что расследование по его делу, которое в основном зависело от показаний сотрудников милиции, имело процессуальные ошибки.