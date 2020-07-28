Саудовская Аравия в прошлом месяце стала крупнейшим экспортером нефти в Китай

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай увеличился в июне на 15 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщила RT в воскресенье. Китайские нефтеперерабатывающие заводы зафиксировали рост спроса в марте и апреле, когда цены на нефть упали.

По данным таможенных органов Китая, импорт нефти из Саудовской Аравии увеличился до 8,88 млн. тонн в июне, или 2,16 млн. баррелей в сутки.

Эти рекордные объемы импорта последовали за окончанием нефтяного кризиса между Саудовской Аравией и Россией, крупнейшими экспортерами ОПЕК.

Поставки российской нефти в Китай в июне составили 7,98 миллиона тонн, 1,95 миллиона баррелей в день, что на 7 процентов больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, в то время как Китай является крупнейшим в мире импортером нефти.