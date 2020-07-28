Катар хочет принять у себя Олимпийские игры в 2032 году

Катар, принимающий Чемпионат мира по футболу 2022 года, объявил в понедельник, что он также хотел бы провести Олимпийские игры, возможно, в 2032 году.
Олимпийский комитет Катара заявил, что он направил запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) о присоединении к фазе «постоянного диалога» о проведении будущих Игр.
Богатый нефтью Катар все больше стремится проводить крупные спортивные соревнования и уже приветствует чемпионаты мира по легкой атлетике, хотя палящая температура в пустыне в течение всего года вызывает некоторое беспокойство в мире спорта.
«Именно этот проверенный послужной список и богатый опыт, а также наше желание использовать спорт для содействия миру и культурному обмену станут основой наших дискуссий с комитетом», - заявил президент Олимпийского комитета Катара шейх Джуан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани.
Олимпийские игры еще никогда не проводились на Ближнем Востоке, и Катар станет первой страной в регионе, где пройдет самый главный чемпионат мира по футболу.
Страна вложила миллиарды долларов в подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 года. Однако правозащитные организации подвергли критике обращение с трудящимися-мигрантами.
Правительство Катара заявило, что не допустит недобросовестного отношения к рабочим.
Напомним, что столица Катара, город Доха, уже претендовала на принятие Олимпийских игр в 2016 и 2020 годы, но безуспешно.
«МОК ... приветствует интерес, проявленный недавно Катаром, который является последней страной, вступившей в новую фазу диалога», - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.
В последние годы МОК изменил процесс подачи заявок, чтобы сократить расходы и сделать его более привлекательным для заинтересованных городов, которые сейчас вступают в первоначальную дискуссию с МОК, чтобы выяснить, подойдет ли им Олимпиада.
Не существует крайнего срока для принятия решения, хотя обычно городам дают по крайней мере семь лет, чтобы подготовиться к проведению Игр.
Несколько других стран проявили интерес к летним Олимпийским играм 2032 года, включая Индонезию, Австралию, Индию и Германию.