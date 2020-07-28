В Палестине еврейские экстремисты подожгли мечеть

Палестинская мечеть недалеко от города Рамаллах на Западном берегу была подожжена неизвестными в ночь на 27 июля.

Мечеть в Аль-Бире также была покрыта расистскими граффити с надписью «эта земля для евреев» и «осада для арабов», сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

В понедельник премьер-министр Палестины Мухаммад Штайех назвал это "расистским нападением" со стороны подозреваемых израильских поселенцев.

«Мы считаем, что оккупационная власть [Израиль] несет полную ответственность за нее и за неуправляемые действия и растущее насилие со стороны поселенцев», - сказал Штайех.

Министр экономики Израиля Амир Перец призвал к тому, чтобы «предатели-ненавистники», стоящие за нападением, были «привлечены к ответственности».

Поджоги и вандализм в отношении палестинской собственности со стороны экстремистских израильских поселенцев случаются очень часто, но аресты подозреваемых происходят редко.

Хотя высшие должностные лица Израиля и даже лидеры поселенцев отрицают такие нападения, называя их «аморальными», Палестинская администрация считает, что Израиль, оккупировавший Западный берег и обеспечивающий безопасность (в теории), в конечном итоге несет ответственность за массовые преступления на почве ненависти.

Израиль также дал зеленый свет продолжающемуся расширению и распространению общин поселенцев на оккупированных территориях Западного берега.

В прошлом году израильская неправительственная организация "Бецелем" заявила, что нападения поселенцев являются "отражением политики Израиля на Западном берегу, которая оставляет палестинские дома, поля, транспортные средства и имущество незащищенными и постоянно уязвимыми для нападений со стороны поселенцев".