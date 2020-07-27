Подвижник Исламского возрождения нуждается в наших мольбах

Родные и близкие Асламбека Эжаева, и в том числе и мы, непосторонние для него люди, просят всех верующих о мольбах за его исцеление от постигшего его коронавируса.

Для тех, кто не в курсе, напишем, что Асламбек Эжаев - один из ведущих подвижников исламского возрождения и просвещения в современной России и один из пионеров исламского книгоиздательства, благодаря издательству которого (UMMAH) многие тысячи мусульман получили возможность ознакомиться с классическими исламскими текстами: переводами смысла Корана и сборников хадисов, тафсирами, трудами ученых, а также книгами для женщин и детей, обучающими подкастами и т.д., и т.п.

Кроме того, он принимал участие во множестве исламских проектов, в судах против запретов исламской литературы, дауатческих мероприятиях и т.д.

Сейчас наш брат, страдающий рядом хронических заболеваний, находится в реанимании и нуждается в наших и ваших мольбах.

Просим вас не отказать ему в самом малом, чем вы ему можете помочь.

(На фото - Асламбек Эжаев с главным редактором нашего сайта Хамзой Черноморченко)