Сирия: режим требует 100 долларов за тестирование на COVID-19 от всех, кто покидает страну

Сирийский режим Башара Асада наложил плату в 100 долларов для всех, кто выезжает за пределы страны. Именно столько, по мнению режима, стоит тестирование на Covid-19. Плата предназначена для стимулирования приобретения режимом наличных денег в долларах.

Министерство здравоохранения сообщило на своей странице в Facebook, что каждый, кто хочет покинуть Сирию, независимо от гражданства, должен заплатить 100 долларов (51 317 сирийских фунтов) или эквивалентную сумму, чтобы добраться по суше до аэропорта Бейрута. Маршрут через Ливан был самым простым способом проезда к территориям, подконтрольным режиму, с начала гражданской войны в 2011 году.

Тесты на коронавирус должны проводиться в одном из четырех утвержденных центров тестирования. Потенциальные путешественники должны предъявить все проездные документы, пойти в Центральный банк и оплатить сбор. Только когда у них есть квитанция из банка, они могут сделать тест.

Решение министерства означает, что путешественники должны получить свой проездной билет как минимум за 24 часа до вылета и иметь отрицательный результат теста за 48 или менее часов до вылета. Власти Бейрутского аэропорта никому не позволят сесть на рейс без доказательств того, что у них нет вируса.

Процесс был высмеян в социальных сетях в Сирии и Ливане. Ставя под сомнение высокую стоимость тестирования на вирусы, неэффективность процедуры и расположение центров тестирования в Дамаске, многие онлайн-публикации указывают, что тестирование стоит около 25 долларов в Ливане и всего 20 долларов в самом Бейрутском аэропорту.

Но режим Асада остро нуждается в иностранной валюте, особенно в долларах США. Он также хочет обойти санкции, введенные Вашингтоном и другими странами, которые стали более еще обременительными для режима после вступления в силу недавнего «Закона Цезаря».

Плата за тест на Covid-19 была введена всего через несколько недель после того, как режим наложил требование для въезжающих в страну, что они конвертировали 100 долларов в сирийскую валюту на границе.