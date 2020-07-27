Тунисец в состоянии комы пересек Средиземное море на лодке с мигрантами

Тунисский отец пошел на крайние меры, чтобы найти лечение для своего тяжелобольного сына. Он незаконно доставил всю свою семью, включая сына в состоянии комы, на лодке в Италию, сообщил немецкий телекомпания Deutsche Welle (DW) в пятницу.

На видео, опубликованном в Twitter и Instagram журналистом Джаафаром Абдуль-Каримом, который ведет арабоязычную передачу на канале DW, показан Ахмед Ховичи, впавший в кому в возрасте 14 лет после автомобильной аварии. Он находится на маленькой лодке с беженцами из Туниса у итальянского острова Лампедуза.

Мать Ахмеда в это время кричала: «Мне конец, я не знаю, что делать! Иногда я не могу найти еду для него, иногда я не могу найти лекарства для него - я не знаю что делать!»

Десятки тысяч мигрантов со всей Африки пытались совершить нелегальное путешествие из Туниса в Италию, чтобы избежать бедности, безработицы и конфликтов. Маленькие лодки, перевозящие их, стали известны на Ближнем Востоке как «лодки смерти» из-за их склонности тонуть и топить своих пассажиров.

Шесть членов семьи Ховичи, которые приехали из тунисского Сфакса, были в лодке. Отец Ахмеда Рауф сказал, что он был вынужден совершить опасное и незаконное путешествие, чтобы спасти жизнь своего сына после того, как были исчерпаны все другие меры.

«Я только хотел вылечить моего сына. Я пошел к губернатору провинции, но он не ответил мне. Они не хотели ничего мне давать. Больница нас не принимала», - сказал Рауф.

Ахмед в результате комы потерял способность говорить и двигаться.

Однако, попытка семьи добраться до Италии была неудачной, сообщил DW.

Тунисская лодка береговой охраны подобрала их и отправила обратно в Тунис.

DW сообщила, что пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на решительный шаг Рауфа, направившего всю свою семью на нелегальной лодке в Италию, чтобы найти лечение для своего сына.

«Для вас нет оправдания в том, чтобы подвергать смерти семь человек на лодке, чтобы вылечить одного человека», - сказал один из пользователей Facebook.

Другие реакции были более сочувствующими.

«Если бы я был на их месте, я бы сделал больше, чем это. Он не нашел лечения в своей стране, поэтому он сделал все возможное, чтобы вылечить своего сына», - сказал другой пользователь Facebook.

В июне прошлого года 61 человек погиб, когда катер с мигрантами, направлявшийся в Италию, затонул у побережья Туниса. Тунис в настоящее время сталкивается с серьезным экономическим кризисом, вызванным пандемией Covid-19, и сотни людей протестуют против бедности, безработицы и правительственного пренебрежения в сельских районах.

Несмотря на опасность, Рауф сказал, что семья попытается снова добраться до Италии.

«Я уже мертв, нахожусь ли я дома, на море или на суше», - сказал он. «Мой сын умирает на моих глазах, и я наблюдаю за ним».