В Иордании начались гонения на профсоюз учителей

В субботу иорданские силы безопасности арестовали ведущих членов оппозиционного союза учителей, совершили рейды на его офисы и закрыли его на два года, усилив конфронтацию с группой, которая стала ведущим источником оппозиции в стране.

Прокуроры обвинили Насера ​​Навасреха, исполняющего обязанности главы Синдиката учителей Иордании, в подстрекательстве к бунту во время выступления перед сторонниками в прошлую среду с критикой правительства премьер-министра Омара Раззаза. Государственные СМИ сообщают о других обвинениях, связанных с финансовыми и административными правонарушениями.

Подкрепления спецназа были развернуты в субботу рядом с резиденцией правительства в столице страны Аммане и других районах, где активисты профсоюза планировали акции протеста. Силовики также совершили налет на штаб-квартиру профсоюза в городе Карак.

В ответ профсоюз учителей призвал к демонстрации в среду, во время которой Навасрех призовет власти уважать свои обещания.

По сообщению официального агентства новостей «Петра», генеральный прокурор Аммана вызвал 13 членов профсоюзного совета для допроса по «уголовным и коррупционным обвинениям».

«Петра» не уточняет природу предполагаемых «преступлений», но приводи слова прокурора о том, что они включают «финансовые нарушения».

По словам агентства, прокурор также дал распоряжение о расследовании дела.

В Иордании политическая оппозиция часто подвергается маргинализации, однако в последние годы возросли протесты из-за снижения уровня жизни, коррупции и медленных темпов политических реформ.

Субботние репрессии против профсоюза «только усугубят политическую напряженность со стороны правительства, в то время как люди задыхаются в тяжелых экономических условиях», сказал Мурад Адайла, глава Исламского фронта действий, крупнейшей оппозиционной партии.

В прошлом году профсоюз, насчитывающий 100 000 человек, объявил забастовку, закрыв школы по всей Иордании на месяц в результате одной из самых продолжительных и разрушительных забастовок в государственном секторе в истории страны. В последние недели его руководство обвиняло правительство в невыполнении соглашения, подписанного в октябре прошлого года, которое положило конец забастовке.

Соглашение предусматривало повышение заработной платы на 50 процентов в этом году, что, по мнению правительства, является невозможным из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.