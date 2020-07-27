Саудовский офицер арестован в Мекке за езду на верблюде

Офицер саудовских сил безопасности вызвал переполох в королевстве и был арестован за возвращение к корням в священном городе Мекке на прошлой неделе, решив бросить свою машину ради верблюда.

Видеоролики, которые циркулировали в Интернете, показывают, как офицер патрулирует улицы Мекки в полной форме и верхом на верблюде.

На место происшествия прибыли как минимум три полицейские машины, чтобы допросить мужчину, который к этому моменту спешился с верблюда, чтобы обсудить инцидент.

Когда его спросили, почему он бросил свое транспортное средство ради животного, тот предположительно пожаловался на дороговизну бензина в королевстве.

Инцидент произошел на фоне экономического кризиса. Ранее министр финансов Саудовской Аравии заявил, что власти королевства обдумывают введение подоходного налога и продажу активов, чтобы выдержать один из худших за последние годы экономических кризисов.

Мухаммад аль-Джадаан заявил агентству Bloomberg, что он «рассматривает все варианты», чтобы справиться с огромным дефицитом государственного бюджета, вызванным кризисом коронавируса и низкими ценами на нефть.

По его словам, хотя введение налога не является «неизбежным» и «потребовало бы много времени», правительство не исключало «ничего».

Введение подоходного налога является весьма спорным вопросом в Саудовской Аравии, где граждане привыкли к щедрому государству всеобщего благосостояния и, как правило, к высокой зарплате в государственном секторе, финансируемой за счет продажи нефти.

Массовое падение спроса на нефть в этом году из-за эпидемии коронавируса сильно ударило по ценам и сократило доходы правительства.

Экономика Саудовской Аравии может сократиться на 6,8 процента в 2020 году, поскольку локдаун и закрытие розничных сетей серьезно повлияли на частный сектор королевства.

Министр сказал, что одним из вариантов, доступных правительству после огромных заимствований и истощения резервов, является продажа государственных активов.

По словам Аль-Джадаана, приватизация секторов образования, здравоохранения и коммунальных услуг может привлечь до 50 миллиардов риалов (13 миллиардов долларов).

Частичная приватизация саудовского энергетического гиганта Aramco была разочарованием для многих в королевстве, которые полагали, что продажа должна была состояться в лучших условиях для нефти.

Несмотря на комментарии министра финансов королевства, государственные СМИ Саудовской Аравии поспешно отрицают, что правительство рассматривает вопрос о введении подоходного налога или что правительство страны обсуждало эту тему.

Тем не менее, если дело так пойдет и дальше, не исключено, что верблюд снова станет привычным средством передвижения, как это было у предков нынешних городских саудовцев.