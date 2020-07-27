Кувейт ослабляет комендантский час и разрешает праздничные молитвы в мечетях

Кувейт объявил 23 июля об отмене комендантского часа и разрешении открыть мечети во время предстоящего праздника Ид аль-Адха.

Начиная с 28 июля общенациональный запрет на передвижение будет работать с 9 часов вечера до 3 часов утра. Об этом заявил Центр правительственных коммуникаций Кувейта. Текущий комендантский час — с 8 часов вечера до 5 часов утра

Центр правительственных коммуникаций также сообщил, что государственные мечети смогут проводить молитвы в праздник Ид аль-Адха (Курбан-Байрам).

Другие молитвенные комнаты, признанные государством, также смогут принимать верующих, но все мечети и молитвенные комнаты должны подчиняться руководящим принципам министерства здравоохранения.

Случаи заболевания COVID-19 в Кувейте все еще растут, хотя и стабильными темпами. По данным Worldometer, ежедневный показатель подтвержденных случаев исчисляется сотнями в течение нескольких недель.

Другие страны региона также вводят ограничения по случаю Ид аль-Адха. Объединенные Арабские Эмираты распорядились, чтобы мечети работали с ограниченной пропускной способностью, с социальным дистанцированием на местах. Оман ввел новый комендантский час и запрет на поездки внутри страны в преддверии Ид аль-Адха.