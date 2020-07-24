Айя София, пляжи Турции и главный храм Олимпийской сборной

Ну что, хвала Аллаху, первый за 86 лет пятничный намаз в возвращенной мусульманам Айя Софии состоялся. За событием наверняка в прямом эфире наблюдали многие наши читатели, поэтому мы напишем не столько о нем, сколько о том, что с ним связано.

Как видно, никакого конца света после этого не произошло. Скажем больше, в России, в которой этому возвращению возмушались чуть ли не больше всего, этот день стал почти праздничным. Причем, отнюдь не только для мусульман.

Дело в том, что сегодня премьер-министр России заявил о возобновлении международного авиасообщения c 1 августа, пока с тремя странами, в числе которых и Турция (две другие - Великобритания и Занзибар). И судя по комментариям в соцсетях радости тысяч россиян, мечтающих оказаться в ближайшее время на турецких пляжах, не было предела. Как не было предела и возмущению их несознательностью и нежеланием отказывать себе в этом удовольствии из-за превращения музея Айя Софии в мечеть со стороны тех, для кого сегодняшний день стал траурным.

Впрочем, последние в эти дни продолжили наглядно демонстрировать, как они понимают ту религиозную нейтральность, к которой они призывали руководство Турции в связи с вопросом Айя Софии. Построив православный Главный храм Вооруженных сил светско-многоконфессиональной РФ, они взялись за строительство еще одного "Главного храма" - Олимпийской сборной, той же самой светско-многоконфессииональной РФ.

Разумеется, главный храм олимпийской сборной у светско-многоконфессиональной РФ тоже будет православным - Церковь в честь благоверного князя Димитрия Донского. Собираются ли в нее водить кавказских и иных мусульманских борцов и других спортсменов, приносящих Олимпийской сборной России значительную часть ее медалей, не сообщается.

Ну что ж, последним по крайней мере остается порадоваться тому, что не имея возможности молиться в мечетях для спортсменов или военнослужащих - мусульман в своей (но это не точно) стране, они теперь смогут приезжать и делать намаз в Айя Софии.