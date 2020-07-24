В Айя-Софии прошла первая пятничная молитва за 86 лет

В недавно открытой мечети Айя-София (Айя-София Кебир Джами) впервые за последние 86 лет прошла первая пятничная молитва. Она состоялась через две недели после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что мечеть вновь открыта для поклонения мусульманам. Ранее верховный суд постановил, что преобразование здания в музей в середине 1930-х годов было незаконным.

Эрдоган в сопровождении министров кабинета, высокопоставленных чиновников, политиков и общественных деятелей присоединился к сотням верующих в Айя-Софии, в то время как на улице собрались еще десятки тысяч людей. Многие приехали из других городов и даже стран, специально, чтобы поучаствовать в молитве.

В здании мечети были заранее раскатаны ковры зеленого цвета с османскими мотивами 17-го века.

Сообщается, что пол исторического здания покрыт коврами в том числе и для того, чтобы не нанести вреда исторической фактуре и архитектуре здания.

Картины, изображения и мозаики были закрыты системой штор во время молитв.

Честь провести первую пятничную молитву за долгие десятилетия в Айя-Софии досталась главе Управления по делам религии Турции муфтию Али Эрбашу.

На обширной площади возле собора мечети власти создали в пятницу отдельные места для поклонения мужчин и женщин. В то же время работали более 700 медицинских работников, 101 машина скорой помощи и медицинский вертолет.

Губернатор Стамбула Али Ерликая попросил людей принести четыре предмета - «маски, молитвенные коврики, терпение и понимание».

«Мы призываем наших гостей не брать с собой сумки и рюкзаки, чтобы можно было быстро и легко проходить через пункты досмотра», - отметил Ерликая.

Напомним, что здание Айя-Софии было изначально построено как христианский храм византийский императором Юстинианом I в 532-537 годах. В 1453 османский султан Фатих Мехмед после завоевания Константинополя обратил здание в мечеть. В 1934 году турецкое правительство превратило здание в музей. Лишь в 2020 году она вернулась к мусульманам вновь как мечеть.