Ростовский суд перенес все крымские дела Хизб ут-Тахрир

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону перенес на три недели заседания по рассмотрению всех крымских «дел Хизб ут-Тахрир»*. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи.

«Все заседания отложили на 3 недели. Ориентировочно до 14 августа не будет никаких заседаний, будут только апелляции по мере пресечения. Секретари нам говорят, что не имеют информации о причинах. Обстановка складывается таким образом, что мы не можем не думать о связи этого события с коронавирусом», – сказала Гемеджи.

В пресс-службе суда активистам «Крымской солидарности» сообщили, что COVID-19 у сотрудников не обнаружен, а внезапный перенос рассмотрения дел связан с заболеванием одного из судей, который работает практически во всех крымских процессах.

Ранее судья Южного окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону Роман Сапрунов объявил перерыв в заседании по алуштинскому «делу Хизб ут-Тахрир» и перенес процесс на неделю. Он объяснил этом тем, что другой судья Ризван Зубаиров «отсутствует по состоянию здоровья».

В настоящее время Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает по существу несколько крымских «дел Хизб ут-Тахрир»: второе бахчисарайское, алуштинское, красногвардейское и белогорское.

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