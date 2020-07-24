Узбекистан продлевает строгий карантин еще на месяц

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев согласился с предложением Республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений. Об этом было объявлено на видеоселекторном совещании 23 июля, конкретных сроков окончания локдауна пресс-служба Мирзиёева не назвала. Об этом сообщает издание «Фергана».

Продление карантина глава государства объяснил необходимостью замедлить распространение коронавирусной инфекции и снизить количество летальных исходов. Сейчас самое важное — разорвать цепь распространения вируса среди населения, подчеркнул Мирзиёев.

Между тем число случаев заражения коронавирусом в республике превысило 18,7 тысячи, растет количество пациентов в тяжелом состоянии и больных пневмонией. Мирзиёев отметил, что в последние дни были выделены 46,5 тысячи дополнительных коек, ведется работа по подготовке еще 31 тысячи, закуплены дополнительно 397 машин скорой помощи, в течение месяца будет доставлено на места еще 409 машин.

К лечению и консультированию пациентов привлечены пять тысяч врачей и девять тысяч медсестер, в том числе профессора и преподаватели медицинских вузов и колледжей, научные сотрудники и специалисты на пенсии. В консультациях по видеоконференцсвязи участвуют ведущие эксперты из-за рубежа.

Кроме того, Мирзиёев подписал указ о присвоении почетных званий, награждении за борьбу с инфекцией орденами и медалями группы медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии. Он пообещал наградить всех медработников, которые трудятся, «не жалея себя». В список награжденных вошли 258 человек, шестеро награждены медалью «Жасорат» («Мужество») посмертно.

Смягчение карантинного режима, ожидавшееся с 1 августа, было под вопросом в последние дни, когда количество новых случаев инфицирования составляет примерно полтысячи в сутки. 23 июля прирост составил 489, число зараженных выросло до 18 868. В Министерстве транспорта Узбекистана отказались назвать дату открытия регулярного международного авиасообщения, указав, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации сложно что-либо спрогнозировать.