Израиль освободил видного члена ХАМАС

В четверг израильские власти освободили Хасана Юсефа, видного лидера исламского движения сопротивления ХАМАС из города Рамаллаха после полутора лет административного задержания без предъявления обвинения.

Агентство Anadolu со ссылкой на свидетелей сообщает, что израильские власти освободили Юсефа на контрольно-пропускном пункте Офер возле Рамаллаха.

Юсеф является одним из самых известных лидеров ХАМАС на Западном берегу и бывшим членом Законодательного совета.

Член блока «Перемены и реформы» в палестинском парламенте провел в израильских тюрьмах в общей сложности 22 года. Он был среди 415 палестинцев, депортированных Израилем на «ничейную землю» в Южном Ливане в 1992 году, на срок до двух лет.